Народные игры, лекции о мифологии коми-пермяков и дегустация блюд: в «Кристалле» проведут фестиваль-мастерскую «Менам пас»

Графические символы пасы использовали как обереги, семейные обозначения и элементы декора, нанося их на одежду, предметы быта, хозпостройки и деревья в охотничьих угодьях для защиты от злых сил и болезней.

Фестиваль «Менам пас» включает несколько событий: работу мастерской, выставку и концерт. Тематические лекции будут посвящены мифологии коми-пермяков, истории пасов и их символике, на мастер-классах обучат традиционным движениям в танцах и нескольким фразам на коми-пермяцком, а также народным играм. Выставка позволит увидеть этнические костюмы, домашнюю утварь, украшения, характерные для деревенской жизни коми-пермяков. Концертная программа включает выступление фольклорного ансамбля «Мича асыв» («Ясное утро») и творческого объединения «Кай» («Птица»). Фестиваль завершится дегустацией блюд коми-пермяцкой кухни.

Кстати! С 22 ноября начнется «Фестиваля пермского искусства», который объединит 200+ хористов на одной сцене, встречу с Катериной Шпицей, выставку молодых художников.

