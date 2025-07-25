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Музыкальный портрет города: фестиваль RED FEST готовит к выпуску виниловую пластику

В честь десятилетия фестиваля RED FEST его создатели планируют выпустить коллекционную виниловую пластинку. На ней будут собраны песни пермских музыкантов, которые за эти годы выступали на главной и электронной сценах.

RED FEST/ВКонтакте

Организаторы RED FEST рассказали, что философия фестиваля с самого начала строилась на поддержке местных исполнителей. За десять лет на главной и электронной сценах выступали знаковые пермские проекты, среди них: Иван Степанов, «Смирный и друзья», «Марсу нужны любовники», half moon glass, MAPLE SYRUP, Ukemi, DOTTYBOI, KIKOK и другие.

Планируется, что виниловая пластинка «RED FEST — 10 лет» объединит 14 композиций, отобранных из более широкого списка участников за всю историю фестиваля. На стороне A разместятся треки представителей главной сцены, на стороне Б — электронная музыка. Организаторы фестиваля готовят винил тиражом в 100 экземпляров вместе с Фондом креативных индустрий, созданным правительством Пермского края. Виниловую пластинку собираются выпустить осенью 2025 года.

«Это не просто сборник треков — это музыкальный портрет города, срез того, как звучала Пермь на протяжении десяти лет фестиваля. Каждый трек на пластинке — история конкретного артиста, который нашел на RED FEST свое место и свою аудиторию, — рассказала команда RED FEST. —  Десять лет — целая эпоха для фестиваля. За эти годы RED FEST стал не просто музыкальным событием, а настоящим домом для пермской сцены, местом, где локальные артисты находят свою аудиторию и развиваются как музыканты».

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Информационный обзор редакции. 12+

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