Музыкальный портрет города: фестиваль RED FEST готовит к выпуску виниловую пластику

Организаторы RED FEST рассказали, что философия фестиваля с самого начала строилась на поддержке местных исполнителей. За десять лет на главной и электронной сценах выступали знаковые пермские проекты, среди них: Иван Степанов, «Смирный и друзья», «Марсу нужны любовники», half moon glass, MAPLE SYRUP, Ukemi, DOTTYBOI, KIKOK и другие.

Планируется, что виниловая пластинка «RED FEST — 10 лет» объединит 14 композиций, отобранных из более широкого списка участников за всю историю фестиваля. На стороне A разместятся треки представителей главной сцены, на стороне Б — электронная музыка. Организаторы фестиваля готовят винил тиражом в 100 экземпляров вместе с Фондом креативных индустрий, созданным правительством Пермского края. Виниловую пластинку собираются выпустить осенью 2025 года.

«Это не просто сборник треков — это музыкальный портрет города, срез того, как звучала Пермь на протяжении десяти лет фестиваля. Каждый трек на пластинке — история конкретного артиста, который нашел на RED FEST свое место и свою аудиторию, — рассказала команда RED FEST. — Десять лет — целая эпоха для фестиваля. За эти годы RED FEST стал не просто музыкальным событием, а настоящим домом для пермской сцены, местом, где локальные артисты находят свою аудиторию и развиваются как музыканты».

Недавно мы рассказывали о том, что Билли Айлиш заявила, что работает над совместным проектом с Джеймсом Кэмероном.

Информационный обзор редакции. 12+