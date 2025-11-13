Поезд Деда Мороза в этом году заедет в Пермь: рассказываем, когда ждать

Свое путешествие в этом году Дед Мороз начнет 19 ноября во Владивостоке, оно закончится 11 января в Великом Устюге. В пресс-службе Свердловской железной дороге рассказали, что сказочный новогодний поезд прибудет в Пермь 25 декабря.

В передвижной резиденции Деда Мороза состав на паровозной тяге, а также вагоны Снежной королевы, лавка с северными сувенирами, фотокупе, ресторан и буфет. Также будут работать вагон-приемная Деда Мороза, «Кукольный театр» и «Сказочная деревня».

