Известно, когда в Перми собираются открыть резиденцию Деда Мороза

Резиденция Деда Мороза в Перми в 2025 году начнет работать с 17 декабря. С этой даты начнутся групповые экскурсии, а индивидуальные запланированы с 3 января. В программу посещения резиденции войдут встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, творческие мастер-классы, фотосессии с яркими персонажами.

Кстати, в этом году ледовый городок на эспланаде будет называться «Легенды Пармы».

