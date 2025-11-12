Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Уикенд

Известно, когда в Перми собираются открыть резиденцию Деда Мороза

В Перми готовится к открытию резиденция Деда Мороза. Она расположена в историческом здании — на Даче Синакевича, которую отреставрировали в 2023 году.

Эдуард Соснин/Telegram

Резиденция Деда Мороза в Перми в 2025 году начнет работать с 17 декабря. С этой даты начнутся групповые экскурсии, а индивидуальные запланированы с 3 января. В программу посещения резиденции войдут встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, творческие мастер-классы, фотосессии с яркими персонажами.

Кстати, в этом году ледовый городок на эспланаде будет называться «Легенды Пармы».

Информационный обзор редакции. 6+

Комментарии (0)

