На «Фестиваль Пермского искусства» приедут Катерина Шпица, Антон Богданов и Матвей Эмерсон

В Перми в третий раз пройдет «Фестиваль Пермского искусства». Это цикл событий — выставок, концертом, мастер-классов — авторами и участникам которых являются уроженцы и жители города.

В этом году специально на фестиваль приедут актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая Катерина Шпица, актер театра и кино, режиссер, продюсер Антон Богданов, музыкальный продюсер, сонграйтер и исполнитель Матвей Эмерсон, певец, баритон, заслуженный артист Республики Карелия, лауреат международных конкурсов Владимир Целебровский, лауреат Международных и Всероссийских конкурсов и фестивалей Александр Суханов.

«Фестиваль Пермского искусства» пройдет с 22 ноября по 7 декабря. Его площадками станут культурное пространство «Дом писателя», частная филармония «Триумф», кинотеатр «Кристалл», Дом молодежи, концертный зал Педагогического университета, концертный зал Дворца детского юношеского творчества.

В программе: классическая и современная авторская музыка, вдохновляющая поэзия, завораживающая хореография, визуальное великолепие изобразительного искусства, фотография, кинематограф. В пресс-службе министерства культуры Пермского края рассказали, что часть событий фестиваля в честь статуса Перми как молодежной столицы России в 2025 году будет посвящена творчеству молодежных театральных коллективов.

