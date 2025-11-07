В Перми построят ледовый городок «Легенды Пармы» за 20 млн рублей

На эспланаде появятся пять город с высотой ската от одного до трех метров, 110-метровая «покатушка» под названием «Голубая змейка» и четыре монументальные скульптуры выстой до 2,5 метра. Композицию дополнит декоративное панно-логотип «Легенды Пармы», высотой 2,5 и шириной не менее 5 метров.

Согласно техническому заданию, ледовый городок должен открыться для посетителей 28 декабря и работать до 23 февраля. Полный демонтаж конструкций должен быть завершен к 15 марта. Итоги конкурса по выбору подрядчика планируется подвести 21 ноября.

