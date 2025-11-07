В Перми построят ледовый городок «Легенды Пармы» за 20 млн рублей

Главный новогодний комплекс на эспланаде в Перми в этом году будет посвящен коми-пермяцкому эпосу и уральским сказкам. Власти города объявили конкурс на поиск подрядчика, который воплотит в жизнь скульптуры Кудым-Оша и Хозяйки Медной горы. Начальная стоимость контракта составляет 19,6 млн рублей.
Согласно опубликованной документации на портале Госзакупок, темой комплекса станут «Легенды Пармы», объединяющие мотивы коми-пермяцкого фольклора, сказов Павла Бажова и произведений Дмитрия Мамина-Сибиряка.
Центральными элементами городка станут ледовые фигуры знаковых персонажей: Кудым-Ош, Хозяйка Медной горы, Серая шейка и Серебряное копытце.
На эспланаде появятся пять город с высотой ската от одного до трех метров, 110-метровая «покатушка» под названием «Голубая змейка» и четыре монументальные скульптуры выстой до 2,5 метра. Композицию дополнит декоративное панно-логотип «Легенды Пармы», высотой 2,5 и шириной не менее 5 метров.
Согласно техническому заданию, ледовый городок должен открыться для посетителей 28 декабря и работать до 23 февраля. Полный демонтаж конструкций должен быть завершен к 15 марта. Итоги конкурса по выбору подрядчика планируется подвести 21 ноября.
