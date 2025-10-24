Фестиваль авторов «Идентичность» собираются провести в Театре-Театре

Как рассказали редакции «Прм.Собака.ru» организаторы фестиваля, «Идентичность» собираются устроить в Театре-Театре и на «Сцене Молот».

В программе — более 30 приглашенных спикеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Перми, которые намерены делиться практиками, формирующие окружающую среду: от брендинга и графического дизайна до ИИ, девелопмента и общепита.

Недавно мы рассказывали о том, что на «Фестиваль Пермского искусства» приедут Катерина Шпица, Антон Богданов и Матвей Эмерсон.

