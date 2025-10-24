Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Уикенд
  • News
Уикенд

Поделиться:

Фестиваль авторов «Идентичность» собираются провести в Театре-Театре

В Перми 15 ноября собираются провести второй эпизод фестиваля «Идентичность». Он будет посвящен теме интерьера и дизайна.

Никита Чунтомов

Как рассказали редакции «Прм.Собака.ru» организаторы фестиваля, «Идентичность» собираются устроить в Театре-Театре и на «Сцене Молот».

В программе — более 30 приглашенных спикеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Перми, которые намерены делиться практиками, формирующие окружающую среду: от брендинга и графического дизайна до ИИ, девелопмента и общепита.

Недавно мы рассказывали о том, что на «Фестиваль Пермского искусства» приедут Катерина Шпица, Антон Богданов и Матвей Эмерсон.

Информационный обзор редакции. 18+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: