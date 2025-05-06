На вокзал Пермь II прибудет выставочно-лекционный комплекс «Поезд Победы «Молотов»

«Поезд Победы "Молотов"» пробудет на Перми II с 9 до 11 мая, рассказали в пресс-службе городской администрации. А затем он отправится в 14 населенных пунктов региона, среди них: Краснокамск, Березники, Кизел, Губаха, Горнозаводск, Кунгур, Нытва, Чусовой. В следующий раз выставочный комплекс будет в Перми с 13 по 15 июня и с 19 по 21 сентября.

В экспозиции выставочно-лекционного комплекса — несколько блоков, посвященных вкладу железнодорожников в Победу, эвакуации промышленных предприятий, созданию бронепоездов на Урале, оборонно-промышленному комплексу во время войны, вкладу Пермского края в Победу, медицине и госпиталю во время Великой Отечественной войны и ученым Победы.

Информационный обзор редакции. 6+