Плов на открытом огне, экскурсия по мараловой ферме, ярмарка фермеров: появилась программа агрофестиваля «Рога и копыта»

На площадке фестиваля будет работать лекторий, посвященный обмену опытом и практическими кейсами в сфере развития малых территорий: расскажут о палеонтологическом туризме, поисках локальной идентичности, создании экотроп и экскурсионных маршрутов.

В программе активностей запланированы катания по пруду на сапах, занятия йогой, экскурсии по мараловой ферме, где живут олени и коровы шотландской породы, а также мастер-классами по гончарному мастерству, прядению шерсти. Будет работать ярмарка фермеров и мастеров, на которой представят фермерский хлеб, натуральный мед и медовые лакомства, тушенку и мясные паштеты, травяной чай, изделия ручной работы, керамику, сувениры, плетеные корзины и др.

«Будем угощать и развлекать своих гостей. Испечем "кормовищенские" беляши, приготовим плов на открытом огне и другие вкусности местного производства, — рассказал организатор фестиваля, туроператор «Доступный Урал». — Дети и взрослые погрузятся в атмосферу деревенского досуга, например, сыграют в ручеек. Ведущими фестиваля станет известный пермский дуэт "Боня и Кузьмич"».

Недавно мы рассказывали о программе другого фестиваля, который пройдет в эти же дни в Пермском крае — «Расписной субботе».

