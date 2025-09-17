Роспись весла-правИла и «Капустная сюита»: рассказываем о программе фестиваля «Расписная суббота»

Всероссийский фестиваль народной росписи «Расписная суббота» в 2025 году проведут в Перми, Хохловке и Кудымкаре. Он будет проходить в течение трех дней — с 19 по 21 сентября. Центральным событием фестиваля, как и прежде, останется конкурс профессионального мастерства среди художников народных росписей. Он соберет умельцев со всей страны, в этом году им предстоит роспись весла-правИла. Согласно описанию, в Пермском крае их дарили на свадьбу.
«Расписная суббота» начнется в Пермском доме народного творчества «Губерния». В программе: лекции и мастер-классы от художников народных промыслов и работа мобильной почты с уникальными открытками, созданными специально для фестиваля. В режиме реального времени будет создаваться «Капустная сюита» — все привычные звуки осенней заготовки превратят в музыку.
На второй день «Расписная суббота» отправится в Хохловку. Там готовят большую музыкальную программу с выступлением музыкальных коллективов из разных уголков Пермского края, а также настольные и подвижные игры, представления народного театра, сказки о рыбаках и рыбках, перформанс «Лодка», а также мастер-классы от участников конкурсов профессионального мастерства.
Фестиваль завершится в Кудымкаре, где можно будет познакомиться с творчеством художника Субботина-Пермяка, который внес вклад в развитие промыслов: стараниями Петра Ивановича в начале ХХ века в Перми, Кудымкаре и Кунгуре открылись художественно-промышленные мастерские. 21 сентября подведут итоги конкурса народного мастерства, там же пройдет арт-хакатон.
Информационный обзор редакции. 6+
Комментарии (0)