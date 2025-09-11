Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

От прогулки на коми-пермяцком языке до рейва на корабле: в северной столице начался фестиваль «ЛЮБИТÖМ»

Фестиваль «ЛЮБИТÖМ», посвященный культуре коми-пермяков, приехал в Санкт-Петербург. Он развернется на двух площадках северной столицы — в «Севкабель Порте» и на острове «Новая Голландия».

нмхт/Telegram

Планируется, что фестиваль пройдет в течение 100 часов и объединит современные интерпретации древних традиций коми-пермяков через искусство, музыку и перформансы. В пресс-службе фестиваля рассказали, что «ЛЮБИТÖМ» стартовал с медиаперфоманса «100 часов о любви», в котором медиа-режиссер Настя Королева соединила архивы коми-пермяков и их язык в одном светодиодном полотне и оперы «Улетают птицы» в исполнении кассетных плееров, на которых записаны арии на коми-пермяцком языке.

В рамках фестиваля также пройдут показы спектакля «Земля говорит», где нет сцены и зала, а зрители становятся участниками действа, звуковой прогулкой по Санкт-Петербургу на коми-пермяцком языке «Звýры», «Коми-пермяцким рейвом» на корабле, соединившим диджей-сеты и фольклор.

Ранее мы рассказывали о программе фестиваля «Кампус фест», который пройдет в выходные на территории кампуса ПГНИУ.

