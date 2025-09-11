От прогулки на коми-пермяцком языке до рейва на корабле: в северной столице начался фестиваль «ЛЮБИТÖМ»

Планируется, что фестиваль пройдет в течение 100 часов и объединит современные интерпретации древних традиций коми-пермяков через искусство, музыку и перформансы. В пресс-службе фестиваля рассказали, что «ЛЮБИТÖМ» стартовал с медиаперфоманса «100 часов о любви», в котором медиа-режиссер Настя Королева соединила архивы коми-пермяков и их язык в одном светодиодном полотне и оперы «Улетают птицы» в исполнении кассетных плееров, на которых записаны арии на коми-пермяцком языке.

В рамках фестиваля также пройдут показы спектакля «Земля говорит», где нет сцены и зала, а зрители становятся участниками действа, звуковой прогулкой по Санкт-Петербургу на коми-пермяцком языке «Звýры», «Коми-пермяцким рейвом» на корабле, соединившим диджей-сеты и фольклор.

