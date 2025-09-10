Самый юный диджей, мастер-класс по капоэйре, скороговорочный батл: появилась программа фестиваля «Кампус фест»

В пресс-службе ПГНИУ рассказали, что в этом году главная сцена фестиваля будет посвящена электронной музыке. Планируется выступление одного из самых юных диджеев страны — 9-летнего DJ Роман Raze, а также выпускников ПГНИУ DJ DiKabasha и DJ Robsis. В программе также: тематические квизы, игры «Угадай мелодию» и «Мафия», скороговорочный батл, мастер-классы по игре на африканских барабанах и по капоэйре, соревнования по пляжному волейболу и стритбаскету, шахматный турнир.

На «Кампус фест» будет работать психологический клуб, а также специальная площадка для родителей, на которой будут говорить о сленге и подростках нового поколения.

