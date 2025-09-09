Забег в свадебных платьях устроят в эти выходные

В фан-забеге могут участвовать женщины и мужчины от 18 до 65 лет. Главное условие по экипировке — костюм или свадебное платье, а также кроссовки. Невестам и женихам предстоит преодолеть дистанцию в 1330 м. Организаторы подготовили еще несколько забегов: для взрослых на 2660 м, для детей на 1330 м, для профессионалов на 5000 м.

Кстати, 14 сентября в Черяняевском лесу будет проходить другое спортивное событие — фестиваль северной ходьбы.

