Забег в свадебных платьях устроят в эти выходные

В Перми собираются устроить забег невест и женихов 14 сентября. Спортивное событие собираются провести у ТРК «Планета».
В фан-забеге могут участвовать женщины и мужчины от 18 до 65 лет. Главное условие по экипировке — костюм или свадебное платье, а также кроссовки. Невестам и женихам предстоит преодолеть дистанцию в 1330 м. Организаторы подготовили еще несколько забегов: для взрослых на 2660 м, для детей на 1330 м, для профессионалов на 5000 м.
Кстати, 14 сентября в Черяняевском лесу будет проходить другое спортивное событие — фестиваль северной ходьбы.
