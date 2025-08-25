15-метровый стол с блюдами коми-пермяков накроют на улице Пермская

В Перми собираются накрыть 15-метровый стол с угощениями в традициях коми-пермяцкой кухни. Их приготовят шеф-повара из Перми и Кудымкара 30 августа в рамках гастрономического фестиваля «Дикоросы».
Огромный стол с авторскими угощениями, вдохновленными культурой коми-пермяков, развернется во внутреннем дворике на улице Пермская, 57. Там же пройдут мастер-классы от бабушек из Коми-Пермяцкого округа — хранительниц старинных рецептов: будут учить готовить традиционный напиток сур и национальные блюда. В пресс-службе проектного офиса 100-летия Коми-Пермяцкого округа рассказали, что также в этот день во дворике будут звучать народные и застольные песни, пройдет ярмарка ремесел и фермерских продуктов.
Недавно мы рассказывали о гастрономической программе фестиваля «ПРОСВЕТ»: 16 ресторанов, баров и кафе приготовили для нее спешиалы.
