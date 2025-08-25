Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Уикенд
  • News
Уикенд

Поделиться:

15-метровый стол с блюдами коми-пермяков накроют на улице Пермская

В Перми собираются накрыть 15-метровый стол с угощениями в традициях коми-пермяцкой кухни. Их приготовят шеф-повара из Перми и Кудымкара 30 августа в рамках гастрономического фестиваля «Дикоросы».

Пресс-служба проектного офиса 100-летия Коми-Пермяцкого округа

Огромный стол с авторскими угощениями, вдохновленными культурой коми-пермяков, развернется во внутреннем дворике на улице Пермская, 57. Там же пройдут мастер-классы от бабушек из Коми-Пермяцкого округа — хранительниц старинных рецептов: будут учить готовить традиционный напиток сур и национальные блюда. В пресс-службе проектного офиса 100-летия Коми-Пермяцкого округа рассказали, что также в этот день во дворике будут звучать народные и застольные песни, пройдет ярмарка ремесел и фермерских продуктов.

Недавно мы рассказывали о гастрономической программе фестиваля «ПРОСВЕТ»: 16 ресторанов, баров и кафе приготовили для нее спешиалы.

Информационный обзор редакции. 0+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: