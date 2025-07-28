Премьера «Живой поэзии» и арт-представление по мотивам сказов Бажова: появилась программа фестиваля «Компрос»

Литературный фестиваль «Компрос» в этом году ждет обновление. Теперь «Корабль поэтов» будет закрывать событие, а не наоборот, как было в предыдущие сезоны.
«Компрос» собираются провести 16 и 17 августа, основными площадками фестиваля станут культурное пространство «ИльТЮЗион» и молодежный центр «Кристалл». Планируется, что первый день станет более насыщенным: покажут спектакли «Завтра мы будем на небе» (16+), «ДФПЧ» (16+) и арт-представление по мотивам сказов Павла Бажова, пройдут слэм поэтов, демократичные поэтические чтения «Биармия» и «Семь минут». На мероприятиях выступят гости фестиваля: Сергей Ивкин (Екатеринбург), Герман Суслов, Андрей Гоголев (Ижевск), Антон Ермолин (Челябинск), Андрей Сергеев (Саратов).В программе «Компроса» в этом году также литературные встречи с Аллой Горбуновой (Москва, Санкт-Петербург) — поэтом, прозаиком, литературным критиком, лауреатом Премии Андрея Белого (2019), премии «НОС» (2020), и Александром Самойловым — поэтом, культуртрегером, владельцем книжного магазина «Поэзия» и одноименного издательства (Челябинск).
Второй день фестиваль будет посвящен связи литературы и визуальных искусств. На «Компросе» покажут поэтические видеоклипы всероссийского конкурса «Третий глаз», а также спектакль «В тени Кадриорга» — это реконструкция первой в СССР видеопоэзии. Также планируется премьера документального сериала «Живая поэзия» (18+).
В пресс-службе министерства культуры Пермского края рассказали, что фестиваль «Компрос» в этом году закончится на речном трамвайчике «Москва-42» — литературной лабораторией в акватории Камы, где пройдут презентации новых книг и «Слэм прозаиков».
Кстати, в августе на эспланаде собираются устроить фестиваль «Город, где строят мечты».
Информационный обзор редакции. 12+
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