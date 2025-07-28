Премьера «Живой поэзии» и арт-представление по мотивам сказов Бажова: появилась программа фестиваля «Компрос»

Второй день фестиваль будет посвящен связи литературы и визуальных искусств. На «Компросе» покажут поэтические видеоклипы всероссийского конкурса «Третий глаз», а также спектакль «В тени Кадриорга» — это реконструкция первой в СССР видеопоэзии. Также планируется премьера документального сериала «Живая поэзия» (18+).

В пресс-службе министерства культуры Пермского края рассказали, что фестиваль «Компрос» в этом году закончится на речном трамвайчике «Москва-42» — литературной лабораторией в акватории Камы, где пройдут презентации новых книг и «Слэм прозаиков».

Кстати, в августе на эспланаде собираются устроить фестиваль «Город, где строят мечты».

Информационный обзор редакции. 12+