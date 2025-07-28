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В августе на эспланаде планируется выступление группы «Вирус»

На эспланаде собираются устроить фестиваль «Город, где строят мечты». Масштабное событие будет посвящено Дню строителя и пройдет 9 августа.

Пресс-служба администрации Перми

В программе фестиваля — мастер-классы, интерактивы, аттракционы. В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края рассказали, что фестиваль закончится концертом, хедлайнером которого станет группа «Вирус».

Также в рамках фестиваля «Город, где строят мечты» собираются провести региональный конкурс профмастерства среди строителей «НАСТРОЙ-2025». Лучших представителей отрасли определят в шести номинациях: монтажник каркасно-обшивных конструкций, штукатур, каменщик и сварщик, плиточник и служба заказчика.

Недавно мы рассказывали о том, что Надежда Кадышева и «Золотое кольцо» споют в Перми про веночек и ручей.

Информационный обзор редакции. 6+

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