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В Перми реконструировали слайд-фильм «В тени Кадриорга»: он дал начало русской видеопоэзии

В Пермском театре кукол 26 апреля пройдет первый и единственный показ спектакля «Тени Кадриорга». Это реконструированное действие слайд-поэмы «В тени Кадриорга», которая появилась в Перми в 1981 году впервые в СССР.

Павел Печёнкин показывает Владу Кричфалушему технологию создания слайд-фильма
Киностудия Новый курс

Павел Печёнкин показывает Владу Кричфалушему технологию создания слайд-фильма

Поэму «В тени Кадриорга» писали Владислав Дрожащих и Виталий Кальпиди. Видеодействие создавал режиссер Павел Печёнкин при помощи комбинаторики из конкретных жидких и химических слайдов.

Сейчас поэма обрела новую жизнь: на оставшейся фонограмме построен спектакль, который подготовили молодые пермские поэты Евгений Гусев, Игорь Ваньков и режиссер Влад Кричфалуший. Репетиции длились несколько месяцев, восстановление технологии создания слайдов стало самым непростым этапом подготовки. По словам Влада Кричфалушего, зрелищность осталось на уровне той, что была в 1980-х, но сама технология немного отличается от оригинала.

«Я серьезно увлекся видеопоэзией, в прошлом году мы провели свой фестиваль “Третий глаз” в рамках поэтического фестиваля “Компрос”. И был потрясен, когда узнал, что видеопоэзия как жанр появилась не где-нибудь, а в Перми. И очень захотелось не просто узнать, как это было, но и рассказать об этом современным поэтам и зрителям», — рассказал режиссер Влад Кричфалуший.

На показе «Тени Кадриорга» будут присутствовать создатели оригинальной слайд-поэмы: Виталий Кальпиди, Владислав Дрожащих и Павел Печёнкин.

Недавно мы рассказывали о том, почему Пермь называют центром регионального документального кино.

Информационный обзор редакции. 16+

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