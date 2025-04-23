В Перми реконструировали слайд-фильм «В тени Кадриорга»: он дал начало русской видеопоэзии

Поэму «В тени Кадриорга» писали Владислав Дрожащих и Виталий Кальпиди. Видеодействие создавал режиссер Павел Печёнкин при помощи комбинаторики из конкретных жидких и химических слайдов.

Сейчас поэма обрела новую жизнь: на оставшейся фонограмме построен спектакль, который подготовили молодые пермские поэты Евгений Гусев, Игорь Ваньков и режиссер Влад Кричфалуший. Репетиции длились несколько месяцев, восстановление технологии создания слайдов стало самым непростым этапом подготовки. По словам Влада Кричфалушего, зрелищность осталось на уровне той, что была в 1980-х, но сама технология немного отличается от оригинала.

«Я серьезно увлекся видеопоэзией, в прошлом году мы провели свой фестиваль “Третий глаз” в рамках поэтического фестиваля “Компрос”. И был потрясен, когда узнал, что видеопоэзия как жанр появилась не где-нибудь, а в Перми. И очень захотелось не просто узнать, как это было, но и рассказать об этом современным поэтам и зрителям», — рассказал режиссер Влад Кричфалуший.

На показе «Тени Кадриорга» будут присутствовать создатели оригинальной слайд-поэмы: Виталий Кальпиди, Владислав Дрожащих и Павел Печёнкин.

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