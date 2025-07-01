Экс-участник «Гостей из будущего», Иван Купала, пряники: известна программа фестиваля «Обряды-наряды»

Пространство фестивального городка на эспланаде будет посвящено теме дома, в частности, повторятся принципы устройства избы с сенями, горницей, мужским, красным и женским углами. В этом году «Обряды-наряды» пройдут накануне праздника Ивана Купалы, и это тоже будет отражено в программе. Суббота станет «женским» днем, а воскресенье — «мужским»: сначала расскажут об общении с природой, обрядах, связанных со сбором трав, а второй день посвятят ремеслам и костюмам.

В первый день на сцене фестиваля выступят ансамбль «Песнецвет», группы «Ирисово поле» (Ижевск, Пермь), коми-пермяцкий ансамбль «Шондiбан» (Кудымкар) и коллектив Евгении Винд (Санкт-Петербург), во второй день — Дарья Калина и коми-пермяцкий коллектив «КАЙ» (Пермь), Глафира Утемова (Пермь) и Московский рожечный хор. Хедлайнерами «Обрядов-нарядов» в этом году станут современный ансамбль молодых фольклорных исполнителей и профессиональных исследователей русской аутентичной музыки «Tолóка» и музыкальный проект Тины Кузнецовой и Юрия Усачева (экс «Гости из будущего») Zventa Sventana. Они выступят в субботу и в воскресенье соответственно.

Фестиваль откроет театрализованное представление в формате показа модных коллекций с участием пермских модельеров и студентов-дизайнеров, которые переосмысляют народный костюм. Его будет сопровождать группа «DEREЗА» (Самара). В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края рассказали, что в программе также: традиционные хороводы Пермского края, мастер-классы по набойке, лепке из глины, кожевенному мастерству, кузнечному делу и цветам, работа детского театра, ремесленные мастерские, лекторий, площадка с игрой на традиционных музыкальных инструментах. Упор в гастрономической программе будет сделан на пряники из разных территорий Прикамья и России, где есть свои традиционные рецепты и мастера.

Ранее мы рассказывали о том, что основные события фестиваля «Небесная ярмарка» планируют провести 5 июля.

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