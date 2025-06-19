Основные события фестиваля «Небесная ярмарка» планируют провести 5 июля

Организаторы фестиваля рассказали, что будут работать зоны с едой и сувенирной продукцией от местных мастеров народного промысла, на сцене выступит диджей, пройдут интерактивы от ведущего, среди них — камера для поцелуев и интервью с признаниями в любви от кунгуряков и гостей фестиваля. Хедлайнером «Небесной ярмарки» станет кавер-группа «Гуарана», рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края. Фестиваль завершится «Танцем слонов» и световым шоу дронов.

«Возвращению фестиваля воздухоплавания "Небесная ярмарка" будет посвящена выставка из фондов кунгурского музея-заповедника. Будут представлены материалы, рассказывающие о многолетней истории фестиваля: награды, значки, сувенирная продукция и предметы декоративно-прикладного искусства из глины, камня, дерева, созданные кунгурскими художниками. Напомним, в 1995 году по инициативе военного летчика Андрея Вертипрахова Кунгур приобрел первый аэростат "Ярмарка". С него и началось в Кунгуре воздухоплавание», — поделился глава Кунгурского муниципального округа Сергей Толчин.

В рамках фестиваля «Небесная ярмарка» в 2025 году пройдет Чемпионат Приволжского федерального округа, а также будет разыгран Кубок Пермского края по воздухоплавательному спорту. Участниками станут 13 пилотов из Перми, Кунгура, Тюмени, Екатеринбурга, Самары, Йошкар-Олы, Нижнего Новгорода.

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