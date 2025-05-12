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На набережной в течение всего лета планируют проводить новый фестиваль

Все лето в Перми будет проходить новый городской фестиваль «Выходные на набережной. Закамск — место силы» (0+). Первым днем работы станет 1 июня, а финальные мероприятия планируют провести в середине сентября.

Эдуард Соснин/Telegram

Местом действия нового фестиваля станет набережная Камы в Закамске, а также ближайшие локации: ДК им. Кирова, сквер у ДК им. Кирова, Центр детского творчества «Исток», народный музей Закамска.

Как рассказали организаторы, МАУК «ПермьКонцерт», в рамках фестиваля планируют провести 11 мероприятий, посвященных большим российским праздникам и городским событиям, концерты, мастер-классы, познавательные квесты, выставки, спортивные состязания, ярмарки. Флагманским событием закамских «Выходных на набережной» намерены сделать фестиваль «Причал».

Недавно мы рассказывали о том, что объявлен лайн-ап фестиваля электронной музыки EFEST.

Информационный обзор редакции.

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