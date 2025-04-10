Фишкой фестиваля «Причал» станет экскурсионный маршрут, посвященный подвигу речников

В июле в Перми в четвертый раз пройдет многожанровый фестиваль «Причал» (6+). В этом году его формат планируют расширить, увеличив количество событий и площадок.
Фестиваль поддержит тему года — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В рамках «Причала» появится специальный экскурсионный маршрут, посвященный подвигу пермских речников.
В пресс-службе министерства туризма рассказали, что центральным событием фестиваля останется концерт молодых музыкантов и популярных пермских коллективов.
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)