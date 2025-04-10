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Фишкой фестиваля «Причал» станет экскурсионный маршрут, посвященный подвигу речников

В июле в Перми в четвертый раз пройдет многожанровый фестиваль «Причал» (6+). В этом году его формат планируют расширить, увеличив количество событий и площадок.

Никита Чунтомов

Фестиваль поддержит тему года — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В рамках «Причала» появится специальный экскурсионный маршрут, посвященный подвигу пермских речников.

В пресс-службе министерства туризма рассказали, что центральным событием фестиваля останется концерт молодых музыкантов и популярных пермских коллективов.

Информационный обзор редакции.

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