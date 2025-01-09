Пельменные помочи, святочный лекторий, «Метель-5»: появилась программа фестиваля «Сочельник»

«Сочельник» пройдет в девятый раз. В этом году организаторы намерены сделать акцент на традиционной культуре коми-пермяков. Это будет посвящение юбилейному году, 100-летию Коми-Пермяцкого округа.

В первый фестивальный день гостей ждут святочный лекторий, где расскажут о фолк-блогерстве, технике святочных гаданий и святках по-коми-пермяцки, открытие мастерской рождественских подарков и выставки авторской керамики из Кунгура. Также детям покажут спектакли «Серебряное копытце» от театра «Карабаска» и «СтрашнЫе сказки» от исполнителей Вячеслава Печняка и Дениса Чугайнова, будет работать познавательная программа «Буквенник старинных традиций».

В субботу стартуют пельменные помочи, где всем миром будут лепить национальное блюдо. В святочном лектории расскажут о дарах волхвов, в мастерской научат делать игрушки для новогодней елки и маски ряженых. Также гостям фестиваля покажут документально-музыкальный спектакль «Метель-5» по пьесе Елены Растянис. Второй фестивальный день закончится огненным батлом «Крещенские огни», программой тихой неспешной музыки коллектива «Фолкъ-Толкъ» и танцами под гармошку и балалайку в фойе «Губернии».

В заключительный день фестиваль покажут представления рождественских вертепов и коллективов, а в святочном лектории расскажут о праздничной моде крестьянской глубинки Российской империи. В мастерской научат создавать безделицы на добрую память, а в сквере у «Губернии» откроются снежные валяния.

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края.