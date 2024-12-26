2025 год объявлен Годом коми-пермяцкого языка

В 2025 году в Пермском крае будут проходить всевозможные мероприятия, направленные на популяризацию коми-пермяцкого языка.

По данным последней переписи населения, в России живет около 55,5 тыс. коми-пермяков. Большинство из них — 50 тыс. — в Пермском крае. Коми-пермяцкий язык изучают более 4,5 тыс. детей, 250 педагогов передают знания о традициях и культуре своего народа.