2025 год объявлен Годом коми-пермяцкого языка

В 2025 году будут праздновать 100 лет со дня образования Коми-Пермяцкого округа. Поэтому следующий год в Пермском крае станет Годом коми-пермяцкого языка. Соответствующий указ подписал глава региона Дмитрий Махонин.
В 2025 году в Пермском крае будут проходить всевозможные мероприятия, направленные на популяризацию коми-пермяцкого языка.
По данным последней переписи населения, в России живет около 55,5 тыс. коми-пермяков. Большинство из них — 50 тыс. — в Пермском крае. Коми-пермяцкий язык изучают более 4,5 тыс. детей, 250 педагогов передают знания о традициях и культуре своего народа.
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