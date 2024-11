Лаборатория-театр покажет премьеру про автора стихов романса «Однозвучно гремит колокольчик»

В основу спектакля легла история сивинского ямщика Ивана Макарова. По одной из версий именно он был автором стихов, которые стали романсом «Однозвучно гремит колокольчик». Считается, что ямщик Иван Макаров замерз в дороге в сильную метель, а при нем нашли бумаги, в том числе рукописные строки про колокольчик.

Как рассказывают в театре «Открытый код», это будет история на стыке жанров краеведческого расследования и философской притчи. «Это, прежде всего, история о природе и причинах мифотворчества. Авторство Ивана Макарова документально не доказано, но это неважно. Потому что, если мифы создаются, значит, это кому-нибудь нужно», — объяснила драматург, автор сценария Елена Растянис. Также в спектакле будет передана богатая история села Сива. Долгое время она была вотчиной дворян Всеволожских.

Основные роли в спектакле исполнит народный коллектив ансамбль русской песни «Раздолье». Хореографом-постановщиком выступила Виктория Федчишина, композитор Геннадий Широглазов, режиссер Иван Кустов.

