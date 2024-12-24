Во время «Новогодней фабрики чудес» будет задействовано все пространство завода Шпагина

Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, «Новогодняя фабрика чудес» пройдет в обновленном формате. Это будет полноценный иммерсивный спектакль со сказочными персонажами. «Программа каждый день разная: вы можете увидеть различные новогодние шоу с Дедом Морозом, Снегурочкой, огромным белым медведем Умкой, Снеговиком, новогодними зайцами и другими сказочными персонажами, посмотреть танцевально-акробатическое шоу змеи — символа 2025 года», — рассказала режиссер новогодней программы фестиваля, руководитель Молодежного театра «17-ая Скрипка» Юлия Артемьева.

В течение четырех дней на «Новогодней фабрике чудес» в отдельном сказочном пространстве будет показывать спектакль «Как медвежонок зимой не спал», а также будет работать почта Деда Мороза. Каждые 30 минут на основной площадке будет проходить новое действие, к которому без спешки и очередей сможет присоединиться любой желающий.

Гостей семейного фестиваля будут встречать хозяева фабрики — Волшебникус и его подруга Чудестина, а также новый волшебный персонаж фея-цветов Роза-Мимоза и по-настоящему живая Елка — ростовая кукла, которая будет создана специально для фабрики. В программе: более 50 мастер-классов, фотозон и конкурсов. Мы рассказывали подробнее о программе в этой новости.

Кстати! В январе на маршруте №300т запустят серию экскурсий «Елки Перми».

Официальное сообщение пресс-службы губернатора и правительства Пермского края.