В январе на маршруте №300т запустят серию экскурсий «Елки Перми»

Маршрут пройдет по центральным улицам Перми. Как рассказали в пресс-службе администрации города, автобус будет останавливаться в новогодних локациях. Во время экскурсии также расскажут об особенностях коми-пермяцкой кухни и дадут продегустировать ее.

В программе также запланированы известные песни от известного баяниста ЩекОлды, музыкальные игры, батлы, викторины, танцы, песни и хороводы. Финальной точкой станет главная городская елка на эспланаде.

Официальное сообщение пресс-службы администрации Перми. 12+