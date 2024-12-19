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В январе на маршруте №300т запустят серию экскурсий «Елки Перми»

На автобусном маршруте №300т запустят «Елки Перми». Это будет серия новогодних вечерних экскурсий. Они запланированы на 3, 4 и 5 января.

Пресс-служба администрации Перми

Маршрут пройдет по центральным улицам Перми. Как рассказали в пресс-службе администрации города, автобус будет останавливаться в новогодних локациях. Во время экскурсии также расскажут об особенностях коми-пермяцкой кухни и дадут продегустировать ее.

В программе также запланированы известные песни от известного баяниста ЩекОлды, музыкальные игры, батлы, викторины, танцы, песни и хороводы. Финальной точкой станет главная городская елка на эспланаде.

Официальное сообщение пресс-службы администрации Перми. 12+

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