Чемпионат по поеданию конфет, парад Дед Морозов, «Волшебный тупичок»: фестиваль «Новогодняя фабрика чудес» возвращается

Организаторы фестиваля — агентство новых технологий и MYAMI GROUP при поддержке Министерства культуры Пермского края — рассказали, что в этом году волшебными станут все этажи завода Шпагина. Для горожан подготовили более 200 мероприятий: от мастер-классов и музыкальных пауз до спектаклей и игровых программ.

На фестивале «Новогодняя фабрика чудес» в 2024 году будет работать несколько тематических зон: