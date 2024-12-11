Чемпионат по поеданию конфет, парад Дед Морозов, «Волшебный тупичок»: фестиваль «Новогодняя фабрика чудес» возвращается

В Перми вновь пройдет семейный фестиваль «Новогодняя фабрика чудес». Атмосфера волшебства и праздника будет царить с 27 по 30 декабря на заводе Шпагина.
Организаторы фестиваля — агентство новых технологий и MYAMI GROUP при поддержке Министерства культуры Пермского края — рассказали, что в этом году волшебными станут все этажи завода Шпагина. Для горожан подготовили более 200 мероприятий: от мастер-классов и музыкальных пауз до спектаклей и игровых программ.
На фестивале «Новогодняя фабрика чудес» в 2024 году будет работать несколько тематических зон:
- «Волшебное зеркало» станет место для преображения
- В «Новогодней лавке чудес» можно найти уникальные сувениры, шоколадные зелья и другие магические товары
- «Мастерская Деда Мороза» соберет волшебников для создания новогодних открыток, игрушек и подарков. Здесь же будет работать Почта исполнения желаний
- «Скатерть-самобранка» будет угощать вкусностями от известных поваров
- «Волшебный тупичок» соберет интересные аттракционы, карусели времени, перформансы и сюрпризы
- В «Сказочном театре» детки познакомятся с кукольными спектаклями и творческими программами
Также в программе «Новогодней фабрики чудес»: парад Дедов Морозов, магов и фей, музыкально-костюмированные представления и перформансы, чемпионат по поеданию конфет и другие необычные конкурсы, мастер-классы по созданию новогодних игрушек, подарков и сувениров.
Кстати, 13-14 декабря на площадке PERM EXPO будет проходить XI краевой семейный форум: что ждет посетителей рассказывали вот здесь.
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