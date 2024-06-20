Названы события, которые пройдут в рамках «Города встреч» в этом году

Презентована программа фестиваля «Город встреч» (6+), который будет проходить в Перми в течение июня и июля. Он объединит несколько событий. Как рассказали в пресс-службе министерства культуры Пермского края, это будут и традиционные для фестиваля мероприятия, и эксклюзивные: например, спецпрограмма Дягилевского фестиваля.

Напомним, шоу-открытие «Города встреч» в 2024 году прошло 16 июня и собрало более 20 тыс. зрителей. На палубе теплохода выступали Владимир Пресянков и Наталья Подольская, а также более 100 пермских артистов.

«Географически Прикамье — это место встречи разных народов, пересечение Европы и Азии. И летний фестиваль «Город встреч» задуман именно как место, где встречаются разные культуры и традиции, пермские таланты и федеральные звезды, горожане и туристы, представители разных поколений», — рассказала министр культуры Алла Платонова концепцию фестиваля.

В ближайшее воскресенье, 23 июня, на сцене эспланады пройдет специальная программа Клуба Дягилевского фестиваля, она объединит классическую и экспериментальную музыку. Выступят швейцарский пианист Симон Бюрки, московский проект Kymatic Ensemble и молодые саунд-дизайнеры.

Какие еще события пройдут в рамках «Города встреч» в 2024 году:

27 июня — краевой бал выпускников «Будущее здесь!», где выступит артист лейбла Black Star и финалист шоу «Голос» Кирилл Скрипник

29 июня — День молодежи будет включать мастер-классы, открытые микрофоны, спортивные соревнования и концерт. Его хедлайнер — певица DAASHA

30 июня — фестиваль экстрима и культуры «Ведем себя культурно» объединит экстремальный спорт, субкультуры и классическое искусство, например, художественный брейк, академические ремиксы, опера на велосипедах.

6–7 июля — фестиваль живой культуры «Обряды-наряды»

13–14 июля — детский семейный фестиваль к 90-летию Евгения Крылатова

20–21 июля — семейный фестиваль старшего поколения «Стар Фест»

27–28 июля — танцевальные перфомансы «Танцуй открывай».

Подробную программу всех событий фестиваля «Город встреч» в 2024 году обещают опубликовать позже.

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края.