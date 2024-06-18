На эспланаде в День молодежи выступит 20-летняя певица DAASHA

29 июня на эспланаде в Перми будут праздновать День молодежи (12+). Хедлайнером концерта на главной сцене, перед зданием заксобрания, станет певица DAASHA (Дарья Щербакова). Она участница шоу и самая молодая артистка Velvet Music (с ним также сотрудничают Елка, Владимир Пресняков, группа «Винтаж», Нюша).

Празднование Дня молодежи в Перми будет проходить с полудня и до самого вечера, рассказали в департаменте культуры и молодежной политики. В программе: мастер-классы, лекции, открытые микрофоны, карьерные консультации, ярмарки вакансий и собеседования, спортивные соревнования, показательные выступления, волонтерские акции, презентации профессиональных карьерных проектов и многое другое.

Вечером в рамках праздника также пройдут диджей-сеты и кибербои «Ночная лига». На фестивале откроют восемь тематических треков: «Вместе с креативом», «Вместе со спортом», «Вместе с карьерой», «Вместе со своим делом», «Вместе с Родиной», «Вместе с Добром», «Вместе с новым», «Вместе со Знаниями».



Информационный обзор редакции.