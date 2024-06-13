Артист лейбла Black Star будет выступать на эспланаде для выпускников

На краевой бал выпускников в Перми приедет артист шоу «Голос» и лейбла Black Star. Праздник на эспланаде пройдет 27 июня для одиннадцатиклассников и студентов среднего профессионального образования со всего региона.

Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, на протяжении всего выпускного на эспланаде будут работать интерактивные площадки. Вечером начнется шоу-программа, ее хедлайнером станет Кирилл Скрипник, участник лейбла Black Star и финалист шоу «Голос» на Первом канале. Также будут выступать пермские вокальные и танцевальные коллективы. А в конце праздника пройдет флешмоб под гимн выпускников «Будущее здесь!».

В краевом бале выпускников на эспланаде будут участвовать более 5 тыс. человек. Попасть на событие можно будет только по специальным приглашениям.

Официальное сообщение пресс-службы губернатора и правительства Пермского края. 16+