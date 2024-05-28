Известно, какие группы выступят на RED FEST в 2024 году

Дизайн-маркет традиционно станет местом притяжения гостей RED FEST и самой оживленной площадкой после музыкальной сцены. Его участники — около сотни дизайнеров, будут представлены узнаваемые пермские бренды, а также множество талантливых мейкоров из разных регионов России.

Лекторий RED FEST объединит множество форматов для посетителей самых разных возрастов и интересов: лекции, мастер-классы, интерактивы. Фестивальное утро будет начинаться с Сурья Намаскар — традиционного приветствия солнцу. За йогу на RED FEST в 2024 году будет отвечать студия «Улитка», новый проект Ирины Суворовой.

Ведущие мастера города будут «бить» в благотворительном тату-баре. За его организацию отвечает организация «Территория передышки» – центр помощи бездомным и всем, кто попал в затруднительное положение.

Множество активностей включат в детскую программу. В их числе: мастер-классы, игры и даже детский картонный маркет – там юные предприниматели смогут продать свои работы.