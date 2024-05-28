Известно, какие группы выступят на RED FEST в 2024 году

Организаторы RED FEST рассказали редакции «Прм.Собака.ru» о том, кто выступит на фестивале в 2024 году, что за активности ждут гостей и какие гастрокорнеры будут работать. Напомним, музыкальное событие лета пройдет 6 и 7 июля на площадке Digital Port.
Музыка
В этом году своей энергией поделятся passmurny, Деревянные киты, Beautiful Boys, Где Фантом?, Краснознаменная дивизия имени моей бабушки. Имена главных хедлайнеров сцены организаторы пока держат в секрете.
- Passmurny – индии-поп-бэнд, который приносит, несмотря на название, только циклоны красоты и романтики. Их музыка проникает в сердца слушателей своей искренностью.
- «Деревянные киты» – волшебный шугейз из Мурманска. У ребят канонический узнаваемый саунд: дымка гитарных эффектов и тонкий металлический голос солистки. Нежность поп-музыки невероятным образом сочетается с безудержным драйвом нойз-концерта.
- «Где Фантом?» – пост-панк в современном воплощении. За несколько лет уфимская группа добилась большой популярности. В чем секрет? Говорят, что в ностальгическом ретро-звучании, мечтательных гитарах и отрешенном вокале.
- «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки» – московская группа, играющая экспериментальный рок. Играют оркестровый пост-рок, который сформировался под влиянием советской детской литературы, американских архетипов, танцев, шугейзинга, афро-поп и прочее, прочее.
- Beautiful Boys – эстрадный проект саратовского мультиинструменталиста Ивана Подгороднева. Он же, кстати, поет в местном оперном театре. Сочетание экзистенциального lo-fi рока с оперным вокалом – ну как тут устоять?
Параллельно будет работать электронная сцена. На ней выступят резиденты из Перми и Санкт-Петербурга. Один из хедлайнеров — DJ Hoopa, фаундер независимой онлайн-радиостанции TESTFM.
«В течение всего года мы ищем и находим, вдохновляемся и влюбляемся, узнаем десятки новых имен и формируем мечтания — кто же презентует музыкальную сцену RED FEST в новом году?, — рассказывает Вика Иконникова, музыкальный директор фестиваля. — В этом году мы подготовили взрывной лайн-ап. Новые имена, новые артисты, новые звучания — те, кого вы еще не видели на нашем фестивале, и даже в Перми — большинство из этих групп выступят у нас впервые. На главную сцену мы пригласили артистов из разных регионов России (но и не только)… Готовьтесь к симбиозу разнообразных музыкальных жанров, которые соединившись в одну мелодию, заберут вас в плаванье по волнам фестиваля. Осталось только дождаться!»
Дизайн-маркет традиционно станет местом притяжения гостей RED FEST и самой оживленной площадкой после музыкальной сцены. Его участники — около сотни дизайнеров, будут представлены узнаваемые пермские бренды, а также множество талантливых мейкоров из разных регионов России.
Лекторий RED FEST объединит множество форматов для посетителей самых разных возрастов и интересов: лекции, мастер-классы, интерактивы. Фестивальное утро будет начинаться с Сурья Намаскар — традиционного приветствия солнцу. За йогу на RED FEST в 2024 году будет отвечать студия «Улитка», новый проект Ирины Суворовой.
Ведущие мастера города будут «бить» в благотворительном тату-баре. За его организацию отвечает организация «Территория передышки» – центр помощи бездомным и всем, кто попал в затруднительное положение.
Множество активностей включат в детскую программу. В их числе: мастер-классы, игры и даже детский картонный маркет – там юные предприниматели смогут продать свои работы.
Street food
В этом году за гастрономическое удовольствие на RED FEST отвечают более 30 ресторанов и баров. Среди них:
- «Пастарь»
- «Рис Лапша»
- «Белка»
- Sabotage
- Amber
- «Цех»
- Red BBQ
- Novopomodoro
- SpeakEasy
- Curtiss
Novopomodoro установит в фудтраке настоящую неаполитанскую печь, где будет готовить излюбленную на фестивале пиццу с ростбифом из мраморной говядины и соусом чимичурри. SpeakEasy и Curtiss создадут иммерсивный секретный бар, который перенесет гостей в прошлое, во времена зарождения коктейльной культуры.
Ранее мы рассказывали о фестивале «Медвежонок», который пройдет в Перми с 31 мая по 2 июня. Уже известно, какие фильмы покажут в рамках программы, а также что интересного подготовили в фестивальном городке.
Информационный обзор редакции. 6+
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