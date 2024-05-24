Известно, какие сериалы, мультики и фильмы покажут на фестивале «Медвежонок»

Фестиваль «Медвежонок», который пройдет с 31 мая по 2 июня, опубликовал основную и внеконкурсную программу. В нее вошли более 20 российских фильмов, мультфильмов и сериалов для детей. Одни уже вышли в прокат, показы других будут премьерными.

На фестивале «Медвежонок» в 2024 году покажут:

«Денискины рассказы» (6+)

«Белые сны» (6+)

«Сказочный патруль. Шоу продолжается» (6+)

«Пушкин и Михайловское. Начало» (6+),

«Мой любимый чемпион» (6+)

«Мухадракон» (6+)

«Обе две» (12+)

«Три богатыря и пуп земли» (6+)

«Летучий корабль» (6+)

«Манюня. Приключения в Москве» (6+)

«Последний дракон» (6+)

Также на фестивале «Медвежонок» покажут новые серии мультсериалов от телеканала «Мульт», анимационной студии «Ярко», Института развития интернета. Победителей в этом году будут выбирать в конкурсных программах «Большое кино», «Большой мультфильм», «Мультсериалы», «Сериалы» и «Почти взрослые» (фильмы для подростков, 12+).

Показы конкурсной программы состоятся на главной площадке «Медвежонка» — в молодежном пространстве «Кристалл-Центр». Параллельно с ним будет работать фестивальный городок на эспланаде. О том, что интересного пройдет в рамках «Медвежонка», мы рассказывали ранее.

В деловую программу фестиваля войдет блок «Почти готово». Режиссеры и продюсеры презентуют фрагменты из полнометражных, анимационных картин и сериалов, которые находятся в стадии постпродакшна. Поэтому у гостей фестиваля будет возможность увидеть отрывки фильмов, которые выйдут в 2024-2025 годах.

«Подбирая программу фестиваля в этом году, мы увидели, какое разнообразие тем поднимают авторы детских и семейных фильмов, насколько они смелы в выборе форм и художественных средств. И это правильный подход, ведь детей нужно привлекать и удивлять, объясняя сложные вещи о жизни и мире, взрослении, дружбе и семье. Мы ждем на фестивальные показы детей и родителей, которые не просто хотят провести вместе время за просмотром добрых фильмов, но и открыть для себя новых российских киноавторов, увидеть, что в индустрии детского кино сегодня самое актуальное. В программе фестиваля найдутся фильмы и анимация на любой вкус, а в программе фестивального городка – увлекательные мастер-классы, фан-встречи и другие развлечения для всей семьи», – рассказывает генеральный продюсер фестиваля Алена Семерикова-Волкова.

В этом году приедут известные актеры, которые будут участвовать в мероприятиях фестиваля и проведут со зрителями фан-встречи. Это Иван Добронравов (фильм «Возвращение», «Нормальный только я», сериалы «Кадетство», «Нулевой пациент», «Екатерина» и др.), Федор Рощин (сериал «Мир! дружба! Жвачка!»), Ольга Винниченко (сериалы «Окаянные дни», «Сувенир из Одессы», «Милиционер с Рублевки»), Даниил Муравьев (фильмы «Артек. Большое путешествие», «Плакса») и многие другие российские кинодеятели.

Ранее мы рассказывали о Дягилевском фестивале, который будет проходить в Перми с 20 по 29 июня. Вот список must see главного театрального события лета.

Информационный обзор редакции.