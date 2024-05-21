На эспланаде выступят участники шоу «Голос» и каскадеры

Стало известно, какую программу в фестивальном городке на эспланаде подготовили организаторы детского, семейного кино и анимации «Медвежонок» (0+). Событие пройдет с 31 мая по 2 июня.

31 мая на эспланаде пройдет шоу каскадеров, 1 июня выступит финалистка шоу «Голос.Дети» Ярослава Дягтерева, а 2 июня – группа NANSI & SIDOROV (Олег Сидоров и Анастасия Белявская). Последние – музыканты, блогеры, участники музыкальных телепроектов: «Голос», «Главная Сцена», «Новая Волна», «Ну-ка все вместе», «Новая звезда», «Славянский базар». Все шоу и выступления звезд в фестивальном городке бесплатны для пермяков.

В павильоне «КиноДом.ру» расскажут о первых этапах создания кино. Будет работать костюмерная, где можно примерить сценический образ или перевоплотиться в героя мультика, а потом сняться в нем в мини-фильме или сделать живой постер. В лектории пройдут творческие встречи с актерами и другими деятелями киноискусств. Ребята смогут создать собственного героя и оживить его с помощью мультипликации на площадке «Анимашка», а в детской лаборатории кино «Кинокартон» – будут снимать короткие фильмы (с помощью взрослого режиссера) и пробовать себя в разных кинопрофессиях: от художника по костюмам до каскадера.

В течение трех дней на сцене фестивального городка выступят детские творческие коллективы – будут танцы, песни и театральные постановки. В летнем кинотеатре городка подготовят специальную программу кино и анимации. На эспланаде будут работать Музей кино, развлекательные площадки, фото- и лаунж-зоны от партнеров фестиваля. Параллельно фестиваль будет проходить в пространстве «Кристалл-Центра» – гостей ждут показы конкурсной и внеконкурсной программ фестиваля.

Информационный обзор редакции.