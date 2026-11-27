Как сообщает «Новый компаньон», прокуратура требует признать несколько договоров 2024-2026 года на постановку спектаклей недействительными и взыскать с Сергея Федотова гонорар на общую сумму 10,4 млн рублей. Также надзорный орган хочет, чтобы департамент культуры и молодежной политики заменил выговор художественному руководителю театра «У Моста» на увольнение с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Прокуратура считает, что художественный руководитель театра допустил конфликт интересов. Сергей Федотов выступал одновременно режиссером, художником и создателем музыкального оформления спектаклей «А зори здесь тихие», «Яма» и других, не согласовав это с департаментом культуры. Издание пишет, что это свидетельствует о личной заинтересованности. Подобное дело суд рассматривал в отношении Бориса Мильграма, художественного руководителя ТТ. Конфликт интересов усмотрели в заключении договоров на постановку 12 спектаклей с московским режиссером Александром Пронькиным, который является его зятем.

Информационный обзор редакции.