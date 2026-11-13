Основателя «У Моста» Сергея Федотова хотят уволить из театра: этого требует прокуратура

В действиях создателя театра «У Моста» усмотрели конфликт интересов. Сергей Федотов является художественным руководителем театра и при этом выступает как режиссер, художник, автор музыкального оформления и сценограф. По данным издания, прокуратура требует уволить худрука «У Моста» с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Департамент культуры и молодежной политики администрации Перми подтвердил информацию об исковом заявлении. Оно поступило в суд 13 ноября.

Напомним, летом 2026 года Сергей Федотов высказывал недовольство сменой управления театром.ю Он отмечал, что готов покинуть театр, который создал, если модель сменится на директорскую, так как она неприемлема для «У Моста».

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