Минкульт Пермского края оспаривает увольнение Бориса Мильграма

В министерстве считают увольнение худрука по статье «в связи с утратой доверия» слишком суровой мерой.

«В обращении мы подчеркиваем, что увольнение Б. Л. Мильграма... является несоразмерным наказанием, учитывая его многолетний безупречный труд... и те факты, что нарушение совершено впервые и носит формальный характер», — заявили в ведомстве.

Конфликт возник из-за контрактов, заключенных театром в 2022-2023 годах с режиссером Александром Пронькиным, который является зятем Бориса Мильграма. Прокуратура сочла это нарушением антикоррупционных норм.

В ноябре 2025 года Ленинский суд Перми удовлетворил иск прокуратуры и обязал минкульт уволить худрука. В апреле 2026 года Пермский краевой суд оставил это решение в силе, после чего контракт с Борисом Мильграмом был расторгнут.

Дата рассмотрения дела в кассационном суде пока не назначена.

Ранее мы рассказывали, что Сергей Федотов продолжит руководить театром «У Моста».

Информационный обзор редакции.