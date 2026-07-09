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Минкульт Пермского края оспаривает увольнение Бориса Мильграма

Министерство культуры Пермского края оспорило решение судов об увольнении художественного руководителя Театра-Театра Бориса Мильграма. Жалоба направлена в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске, сообщает издание «Новый компаньон».

Пресс-служба Театра-Театра

В министерстве считают увольнение худрука по статье «в связи с утратой доверия» слишком суровой мерой.

«В обращении мы подчеркиваем, что увольнение Б. Л. Мильграма... является несоразмерным наказанием, учитывая его многолетний безупречный труд... и те факты, что нарушение совершено впервые и носит формальный характер», — заявили в ведомстве.

Конфликт возник из-за контрактов, заключенных театром в 2022-2023 годах с режиссером Александром Пронькиным, который является зятем Бориса Мильграма. Прокуратура сочла это нарушением антикоррупционных норм.

В ноябре 2025 года Ленинский суд Перми удовлетворил иск прокуратуры и обязал минкульт уволить худрука. В апреле 2026 года Пермский краевой суд оставил это решение в силе, после чего контракт с Борисом Мильграмом был расторгнут.

Дата рассмотрения дела в кассационном суде пока не назначена.

Ранее мы рассказывали, что Сергей Федотов продолжит руководить театром «У Моста».

Информационный обзор редакции.

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