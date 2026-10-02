Команда Театра-Театра пополнилась главным режиссером Марией Тихоновой, а должность худрука собираются упразднить

Мария Тихонова готовится приступить к исполнению обязанностей главного режиссера Театра-Театра со следующей недели. В театре рассказали, что у нее большой опыт работы: была художественным руководителем и главным режиссером Москонцерта, режиссером-постановщиком и и.о. главного режиссера Красноярского театра оперы и балета им. Дмитрия Хворостовского, художественным руководителем режиссерской лаборатории ГИТИС-LAB.

«В ТТ важный сезон — его столетие. Приходить в такое время в его команду ответственно. Конечно, важно изучить театр изнутри. Понять его, услышать, познакомиться с людьми, и это главное. Для многих это маленькие шаги, но из них рождаются большие дела и победы. На это нужно время, важно выслушать людей и понять их желания и потребности и от этого строить дальнейшие репертуарные планы совместно с командой театра, — поделилась Мария Тихонова. — Моя цель в Театре-Театре — создавать проект-флагман всероссийского масштаба, выстраивать долгосрочное планирование, осваивать новые пространства и активно расширять существующий разножанровый репертуар, сохраняя баланс драмы и музыкального направления. Хочу, чтобы традиция органично сочеталась с современным театром, а молодые авторы и артисты могли ярко раскрыться и заявить о себе на всю страну».

Главный режиссер ТТ Мария Тихонова готовится запустить лабораторию русской фантастики XX-XXI века и провести ее к юбилею на «Сцене-Молот», а в рамках столетия театра появится мультимедиа-проект — спектакль, посвященный истории театра и его людям сегодня.

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