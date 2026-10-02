Команда Театра-Театра пополнилась главным режиссером Марией Тихоновой, а должность худрука собираются упразднить

Конкурс на должность художественного руководителя Театра-Театра завершился без назначения. Но один из претендентов планирует сотрудничать с театром в другом амплуа: Марию Тихонову пригласили на пост главного режиссера театра.
В театре рассказали, что заявки на конкурс подали 19 кандидатов. До финального этапа, который включал публичную защиту проекта художественного развития ТТ, дошли пятеро. По его итогам трех кандидатов — Марка Букина, Марию Тихонову и Александра Шумилина — пригласили на индивидуальные профессиональные диалоги с генеральным директором ТТ Егором Мухиным и министром культуры Пермского края Аллой Платоновой.
Ни одна из представленных художественных программ развития не была достаточно масштабной и убедительной, поэтому было принято решение не приглашать никого на роль художественного руководителя. Эту должность планируют упразднить. «Однако с частью кандидатов запланирована совместная работа и проекты. Марии Тихоновой мы предложили должность главного режиссера Театра-Театра с акцентом на управление большой сценой. Марк Букин продолжит работу как главный режиссер Твоего Молодежного Театра. С Сергеем Пантыкиным будем обсуждать реализацию камерных проектов для детской сцены и концертные форматы. Также есть интерес к сотрудничеству с Александром Шумилиным в рамках сайт-специфик спектаклей, проекта «Театр горожан» и других форм. Впереди — масштабное событие, столетие ТТ, и мы хотим отвечать на его вызовы сильной художественной командой. При этом никаких изменений в труппе Театра-Театра, административном и художественном руководстве, а также в текущем репертуаре не планируется», — объяснил Егор Мухин.
Мария Тихонова готовится приступить к исполнению обязанностей главного режиссера Театра-Театра со следующей недели. В театре рассказали, что у нее большой опыт работы: была художественным руководителем и главным режиссером Москонцерта, режиссером-постановщиком и и.о. главного режиссера Красноярского театра оперы и балета им. Дмитрия Хворостовского, художественным руководителем режиссерской лаборатории ГИТИС-LAB.
«В ТТ важный сезон — его столетие. Приходить в такое время в его команду ответственно. Конечно, важно изучить театр изнутри. Понять его, услышать, познакомиться с людьми, и это главное. Для многих это маленькие шаги, но из них рождаются большие дела и победы. На это нужно время, важно выслушать людей и понять их желания и потребности и от этого строить дальнейшие репертуарные планы совместно с командой театра, — поделилась Мария Тихонова. — Моя цель в Театре-Театре — создавать проект-флагман всероссийского масштаба, выстраивать долгосрочное планирование, осваивать новые пространства и активно расширять существующий разножанровый репертуар, сохраняя баланс драмы и музыкального направления. Хочу, чтобы традиция органично сочеталась с современным театром, а молодые авторы и артисты могли ярко раскрыться и заявить о себе на всю страну».
Главный режиссер ТТ Мария Тихонова готовится запустить лабораторию русской фантастики XX-XXI века и провести ее к юбилею на «Сцене-Молот», а в рамках столетия театра появится мультимедиа-проект — спектакль, посвященный истории театра и его людям сегодня.
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