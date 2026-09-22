В ресторане Nolan готовят премьеру — иммерсивный аудиоспектакль-исследование отношений Эрнеста Хемингуэя и его отца

«Леопарды Килиманджаро» — история о поисках ответов длиною в жизнь. «У каждого есть загадка, которую он никак не может разгадать. Поступок дорогого человека, оставшийся без объяснения. У Хемингуэя такая загадка была — и связана она с его отцом. Всю жизнь Эрнест искал разгадку: в пучине океана, в саваннах Африки, на самой вершине Килиманджаро. Гнался за ней по всему миру, как охотник за зверем», — рассказывают о спектакле в театральном бюро PROCESS.

В основе аудиоспектакля лежит глубокое исследование взаимоотношений Эрнеста Хемингуэя и его отца Кларенса. Для этого во время подготовки к написанию пьесы драматург Николай изучал множество нигде не опубликованных архивных материалов в доме-музее Хемингуэев в США и ранних рассказов писателя. И если в первом спектакле «С любовью, Эрнест» перед слушателями предстает молодой и влюбленный писатель, то вторая работа становится разговором позднего Хемингуэя о потере.

Премьерные показы «Леопардов Килиманджаро» планируют начать с 23 сентября в Nolan Wine & Kitchen. К показу в ресторане намерены подавать специально подготовленные коктейли, которые должны стать частью аудиоопыта.

Кстати! В октябре в Перми представят спектакли, созданные на основе музейных коллекций и архивов.

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