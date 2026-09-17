В Перми представят спектакли, созданные на основе музейных коллекций и архивов

Междисциплинарный форум-фестиваль «МузейТеатр» в этом году соберет участников из

Тамбова, Великого Новгорода, Нижневартовска, Нижнего Тагила и Новокуйбышевска. В каждом городе музейные и театральные специалисты совместно создавали постановки на основе местных коллекций, архивов, документов и истории территорий. Площадками для показа этих спектаклей станут ТЮЗ, галерея и Пермский краеведческий музей. В программе фестиваля-форума планируются также дискуссии и практические сессии с участием экспертов.

Финалисты конкурса «Музейный Олимп» в Перми будут представлять свои проекты на борту специального теплохода. Новое здание галереи примет деловую программу для специалистов со всей страны. Финал пройдет 16 сентября на «Заводе Шпагина». Кстати, Пермская галерея в конкурсе претендует на победы в двух номинациях: «Прорыв» и «Выставка».

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