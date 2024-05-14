В Nolan будут показывать аудиоспектакли про любовь Хэмингуэя

В пермском ресторане Nolan Wine & Kitchen с 20 мая будут показывать аудиоспектакль «С любовью, Эрнест». Над его созданием работало театральное бюро PROCESS в коллаборации с Nolan Wine & Kitchen.
Зрителей встретит случайно зашедший в бар старик Хемингуэй. Он расскажет душевную и романтическую историю, которая произошла, когда ему было 17 лет и он еще не был всемирно известным писателем. Эрнеста Хемингуэя в аудиоспектакле озвучил заслуженный артист РФ Олег Выходов.
Специально для аудиоспектакля «С любовью, Эрнест» ресторан Nolan разработал два эксклюзивных безалкогольных коктейля, которые подают во время спектакля. Они идеально дополняют историю знаменитого писателя и лауреата Нобелевской премии.
Спектакль раскрывает историю первой любви знаменитого писателя Эрнеста Хемингуэя. Автор пьесы – обладатель престижной британской кинопремии BAFTA Владимир Красильников. «Мне очень хотелось найти какую-нибудь удивительную историю любви из его жизни. Не ту, что все знают. А ту, о которой не знает никто. Ту, о которой он сам никому никогда не рассказывал, — рассказывает автор пьесы Владимир Красильников. — Именно такие истории по-настоящему травмируют и формируют нас. Такая история нашлась в семейных архивах Хемингуэев. О ней мало кто знал, но именно она повлияла на все его творчество, а значит и на каждого, кто читал его книги».
Ранее мы рассказывали про то, что в Перми создадут аудиоспектакли с использованием искусственного интеллекта.
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