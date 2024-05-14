В Nolan будут показывать аудиоспектакли про любовь Хэмингуэя

В пермском ресторане Nolan Wine & Kitchen с 20 мая будут показывать аудиоспектакль «С любовью, Эрнест». Над его созданием работало театральное бюро PROCESS в коллаборации с Nolan Wine & Kitchen.

Зрителей встретит случайно зашедший в бар старик Хемингуэй. Он расскажет душевную и романтическую историю, которая произошла, когда ему было 17 лет и он еще не был всемирно известным писателем. Эрнеста Хемингуэя в аудиоспектакле озвучил заслуженный артист РФ Олег Выходов.

Специально для аудиоспектакля «С любовью, Эрнест» ресторан Nolan разработал два эксклюзивных безалкогольных коктейля, которые подают во время спектакля. Они идеально дополняют историю знаменитого писателя и лауреата Нобелевской премии.