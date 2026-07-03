Основатель «У Моста» Сергей Федотов заявил, что готов покинуть театр при смене модели управления

Напомним, в театрах Перми собираются реформировать структуру управления, разделив функции: худрук будет заниматься репертуарной политикой и труппой, а директор — административно-хозяйственной деятельностью. Создатель театра «У Моста» Сергей Федотов уверен, что его снимают с руководства театром, так как первым лицом становится директор. В департаменте культуры объясняли, что учредитель, худрук и директор подписывают трехсторонний трудовой договор.

По словам Сергея Федотова, директорская форма управления в «У Моста» неприемлема. Театр уникален не только художественной программой, но и внутренним устройством: Сергей Павлович выступает и режиссером, и сценографом, и звукооператором, мастером по свету и дизайнером. «За 38 лет я увеличил здание театра в три раза. Это сделал я, будучи худруком. Если театром будет руководить директор, он закроется. Если в театре поставят директора, я уволюсь и уйду в свободное плавание», — заявил Сергей Федотов в интервью РБК-Пермь, отметив, что ему регулярно предлагают работу в Москве, Санкт-Петербурге и других странах.

Информационный обзор редакции.