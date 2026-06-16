Основателя «У Моста» Сергея Федотова хотят снять с руководства его театром

Директорская форма управления ранее была принята и в Театра-Театре. Ее суть в том, что департамент культуры будет заключать договор с директором, а не с художественным руководителем, как было ранее. Директор в свою очередь принимает на работу уже худрука. «Для справки, Театр "У Моста" я основал в 1988 году! И вот уже 38 лет являюсь Художественным руководителем театра. 38 лет я заключаю договор с Департаментом как первое лицо, и в общем им и являюсь уже 38 лет», — прокомментировал Сергей Федотов.

Сергей Федотов в «У Моста» выступает не только как режиссер, но также в качестве художника, сценографа, дизайнера, конструктора, звукорежиссера, осветителя, менеджера. Декорации, реквизит и костюмы создаются в мастерских по эскизам самого Федотова, а репетиции организовывают часто в тех местах, где происходят события пьес.

Информационный обзор редакции.