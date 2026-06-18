Еще один пермский театр переходит на новую модель управления: объясняем, как она работает

Такая структура управления театром есть в федеральных театрах, например, в Большом (ГАБТ) в Москве. Художественный руководитель занимается репертуарной политикой и труппой, а на директора возлагают обеспечение деятельности театра. При этом заключается трехсторонний договор между учредителем, директором и худруком. Первым по такому механизму начал работать театр «Балет Евгения Панфилова», следующие на очереди — Театр кукол и «У Моста».

Ранее создатель «У Моста» Сергей Федотов возмутился, что его отстраняют от руководства собственным театром. В департаменте культуры прокомментировали ситуацию, а также объяснили, что руководящий состав всех учреждений был заблаговременно уведомлен о планируемых изменениях в 2025 году.

Информационный обзор редакции.