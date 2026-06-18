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Еще один пермский театр переходит на новую модель управления: объясняем, как она работает

В департаменте культуры и молодежной политики рассказали, что в 2026 году муниципальные театры реформируют свою структуру и переходят на новую модель управления. Она подразумевает, что функции художественного руководителя и административно-хозяйственного менеджмента будут разделены.

Пермский театр кукол/ВКонтакте

Такая структура управления театром есть в федеральных театрах, например, в Большом (ГАБТ) в Москве. Художественный руководитель занимается репертуарной политикой и труппой, а на директора возлагают обеспечение деятельности театра. При этом заключается трехсторонний договор между учредителем, директором и худруком. Первым по такому механизму начал работать театр «Балет Евгения Панфилова», следующие на очереди — Театр кукол и «У Моста».

Ранее создатель «У Моста» Сергей Федотов возмутился, что его отстраняют от руководства собственным театром. В департаменте культуры прокомментировали ситуацию, а также объяснили, что руководящий состав всех учреждений был заблаговременно уведомлен о планируемых изменениях в 2025 году.

Информационный обзор редакции.

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