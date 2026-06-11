От спектакля-игры для малышей до номинанта на «Золотую маску»: известна программа «Театрального поезда» в Перми

Екатеринбургский театр кукол привезет в Пермь спектакль «Раз краска, два краска» (0+), который устроен как творческая лаборатория для юных зрителей. Постановка пройдет на сцене Пермского театра кукол. Челябинский государственный театр кукол имени Валерия Вольховского представит в Перми «Аистенка и Пугало» (6+): это добрая и эмоциональная история о птенце с подбитым крылом, которого спасает Пугало и помогает пережить зиму. Спектакль покажут в Гимназии №11 им. С. П. Дягилева.

Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии выступит на сцене Дома молодежи с комедией-фарсом «Тетка Чарли» (16+). В пресс-службе министерства культуры рассказали, что это одна из самых легких и праздничных постановок программы «Театрального поезда». Каменск-Уральский театр «Драма Номер Три» привезет в Пермь «Бибинур» (16+) по пьесе Романа Козырчикова. Камерный и минималистичный в декорациях спектакль о женщине с лучезарным именем и непростой жизнью покажут в Доме актера.

В ДК им. Калинина дадут «Дом Бернарды Альбы» (18+) Федерико Гарсиа Лорки в постановке молодого режиссера Дарьи Догадовой. Спектакль Челябинского государственного академического театра драмы имени Наума Орлова — один из самых драматических в программе. В сезоне 2022/23 «Дом Бернарды Альбы» вошел в лонг-лист Национальной театральной премии «Золотая Маска».

«Театральный поезд» представит Урал как пространство, где есть место разным художественным языкам и стилям. Организаторы проекта говорят, что для Перми он станет возможностью увидеть региональный театр в концентрированном виде — как самостоятельную сцену, где работают с разными жанрами, аудиториями и темами.

Информационный обзор редакции.