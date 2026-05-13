Оперы

Первая премьера нового сезона намечена на 17 октября. Это будет обновленная редакция спектакля, ставшего визитной карточкой Пермской оперы, — «Так поступают все женщины» Вольфганга Амадея Моцарта от главного дирижера театра Владимира Ткаченко. Еще одна оперная премьера — «Сначала музыка, потом слова» Антонио Сальери. Ее поставит Мария Рубина и Даниила Журилов в марте 2027 года. В финале сезона, 20 мая, пермских зрителей ждет «Макбет» Джузеппе Верди: свою трактовку одного из ключевых названий итальянского романтического репертуара готовят Владимир Ткаченко с современным режиссером Антоном Фёдоровым.

Также в планах грядущего сезона — цикл опер в концертном исполнении: в ноябре дебют главного дирижера Новой Оперы Федора Безносикова с «Андре Шенье» Умберто Джордано, в июле «Фиделио» Людвига ван Бетховена под управлением Владимира Ткаченко.

Балет

Первая балетная премьера ожидается 11 декабря: руководитель труппы Алексей Мирошниченко и дирижер Иван Худяков-Веденяпин представят новую версию «Пахиты» Эдуара Дельдевеза и Людвига Минкуса. В конце июня пермского зрителя ждет мировая премьера балета «Снегурочка», над которой работают композитор Владимир Раннев, хореограф Павел Глухов и дирижер Федор Леднёв.

Концерты

Концертная программа сезона 2026/27 откроется фестивалем «Собрание сочинений», посвященного 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича: будут представлена большая палитра произведений композитора от вокальной и камерно-инструментальной музыки до оркестровых полотен. Также в списке важных событий симфонического сезона — исполнение «Немецкого реквиема» Иоганнеса Брамса, концерты при участии ведущих российских солистов (Сергей Давыдченко, Яков Кацнельсон, Даниил Коган), цикл Владимира Ткаченко к 200-летию со дня смерти Людвига ван Бетховена, который станет очередной вехой сотрудничества театра с Пермской краевой филармонией.

В рамках программы «Композиторские резиденции» Антон Светличный напишет новое сочинение специально для симфонического оркестра Пермской оперы. Его мировая премьера намечена на 28 февраля 2027 года, дирижером выступит Федор Леднёв.

На днях мы рассказывали о программе Дягилевского фестиваля, который пройдет в июне 2026 года: среди событий — премьера хорового цикла «писания» и электронный сайд-проект Дельфина.

