Театр

Известны даты прибытия «Театрального поезда» в Пермь

Появились подробности о проекте «Театральный поезд»: его запускают в честь 150-летия Союза театральных деятелей. Он сделает остановку в Перми 20 и 21 июня.

Проект «Театральный поезд»

В пресс-службе министерства культуры рассказали, что в этот день на пермских площадках планируют показать спектакли Челябинского государственного академического театра драмы им. Н.Орлова, Челябинского государственного театра кукол имени В. Вольховского, Каменск-Уральского театра «Драма номер три», детского театра песка и теней «Скарабей», Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии и Екатеринбургского театра кукол.

Программа 20 и 21 июня будет включать не только показы спектаклей, но и выставку, мастер-классы, фестиваль уличных театров, мероприятия на набережной Камы. После остановки в Перми к театральному поезду присоединятся местные проекты, которые проедут по оставшемуся маршруту и будут выступать в других городах.

Напомним, в мае два поезда с артистами отправятся в путешествие по двум направлениями: из Владивостока и Севастополя. Кульминацией станет одновременное прибытие составов в Москву.

Информационный обзор редакции. 6+

