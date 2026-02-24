Кресла из большого зала Театра-Театра отправят в другие учреждения культуры Пермского края

Сначала из зрительного зала вынесли все кресла. В пресс-службе театра рассказали, что они получат вторую жизнь в учреждениях культуры Перми и Пермского края. Постепенно перевозят на склад декорации из карманов сцены, а также гардеробные системы из фойе.

Напомним, после капитального ремонта число кресел в большом зале ТТ вырастет с 600 до 850. На втором этаже появится арт-пространство, а также кафе, откроется балкон и третий уровень фойе. Завершить большие ремонтные работы в Театре-Театре планируют в 2027 году.

