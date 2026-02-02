«У Моста» открыл прием заявок на фестиваль «Пермская Фантасмагория»

«Пермская Фантасмагория» посвящена русским и зарубежным мистическим авторам. Впервые в Перми фестиваль прошел в 2024 году и собрал театры из восьми стран: Сербии, Японии, Ирана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и России (Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Ставрополь, Пермь).

Фестиваль конкурсный. Награды собираются присуждать за лучшие спектакль (гран-при), режиссуру, сценографию, женские, мужские и второстепенные роли, актерский ансамбль и музыкальное оформление. На первой «Фантасмагории» Гран-При получил Костанайский областной казахский театр драмы за спектакль «Прегрешение Шолпан» (М. Жумабаев).

