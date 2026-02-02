Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

Поделиться:

«У Моста» открыл прием заявок на фестиваль «Пермская Фантасмагория»

Театр «У Моста» открыл прием заявок на II Международный фестиваль «Пермская Фантасмагория». Его собираются провести с 1 по 7 октября.

Пресс-служба театра «У Моста»

«Пермская Фантасмагория» посвящена русским и зарубежным мистическим авторам. Впервые в Перми фестиваль прошел в 2024 году и собрал театры из восьми стран: Сербии, Японии, Ирана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и России (Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Ставрополь, Пермь).

Фестиваль конкурсный. Награды собираются присуждать за лучшие спектакль (гран-при), режиссуру, сценографию, женские, мужские и второстепенные роли, актерский ансамбль и музыкальное оформление. На первой «Фантасмагории» Гран-При получил Костанайский областной казахский театр драмы за спектакль «Прегрешение Шолпан» (М. Жумабаев).

Информационный обзор редакции. 16+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: