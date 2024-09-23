Спектакли по мотивам легенд и мистические постановки: театральный фестиваль «Пермская Фантасмагория» огласил программу

Из Сербии будет легендарный спектакль «Карамазовы» театра Slavia из Белграда. Из Бреста (Беларусь) привезут мистическую постановку по повести «Олеся» Куприна. Минский Молодежный театр покажет оригинальный спектакль по пьесе «итальянского Кафки» Уго Бетти «Козий остров».

Театры из Киргизии и Казахстана сыграют представления по мотивам легенд и мифов своего фольклора – «Потерянный тысяча и одну ночь» (Баткенский театр им. А. Жайнакова) и «Прегрешение Шолпан» (Костанайский театр драмы им. И. Омарова). Ереванский театр им. К. Станиславского представит фантасмагоричный «Бред вдвоем» Ионеско, а знаменитый Ереванский театр пантомимы привезет пластический спектакль «Оффлайн». Независимый театральный проект из Японии покажет фантазию «Когда ты остров». Известный Иранский театр Bojnourd Art Theater Group сыграет свою мистическую постановку «Мать».

Кроме того, в рамках фестиваля будут показаны спектакли театра «У Моста»: «Вий» и «ЖЕНИТЬБА. Фантасмагория», «Мастер и Маргарита».

Фестиваль «Пермская Фантасмагория» пройдет на четырех площадках: в театре «У Моста», Театре Кукол, Театре-Театре и Доме Актера. Спектакли будут показаны как на русском языке, так и на языке оригинала с субтитрами.

Кстати! Ранее мы рассказывали, чем будут радовать пермские театры искушенную публику в сезоне 2024/2025.

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