Фестиваль уличных театров «Флюгер» в 2026 году пройдет не в августе

Как рассказали в Центре по реализации проектов в сфере культуры, фестиваль «Флюгер» проведут 20 и 21 июня. Местом проведения в 2026 году останется эспланада — площадка перед Театром-Театром. Программа фестиваля пока неизвестна.

Кстати, недавно мы рассказывали о том, что фестиваль EFEST занял первое место премии Russian Event Awards 2025.

