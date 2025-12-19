Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Фестиваль уличных театров «Флюгер» в 2026 году пройдет не в августе

Пермский фестиваль уличных театров «Флюгер» в 2026 году пройдет раньше, чем обычно. Сроки проведения сдвинули на июнь.

Фабрика радости/Telegram

Как рассказали в Центре по реализации проектов в сфере культуры, фестиваль «Флюгер» проведут 20 и 21 июня. Местом проведения в 2026 году останется эспланада — площадка перед Театром-Театром. Программа фестиваля пока неизвестна.

Кстати, недавно мы рассказывали о том, что фестиваль EFEST занял первое место премии Russian Event Awards 2025.

