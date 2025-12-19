Фестиваль уличных театров «Флюгер» в 2026 году пройдет не в августе

Пермский фестиваль уличных театров «Флюгер» в 2026 году пройдет раньше, чем обычно. Сроки проведения сдвинули на июнь.
Как рассказали в Центре по реализации проектов в сфере культуры, фестиваль «Флюгер» проведут 20 и 21 июня. Местом проведения в 2026 году останется эспланада — площадка перед Театром-Театром. Программа фестиваля пока неизвестна.
